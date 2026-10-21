La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunció un paro docente de 48 horas luego de rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Axel Kicillof. La primera jornada de protesta se realizará este jueves 22 de octubre, mientras que la fecha de la segunda será definida por el Consejo Directivo del sindicato.

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La decisión fue aprobada por amplia mayoría durante un Congreso Extraordinario de la organización que conduce Liliana Olivera. De esta manera, la FEB se convirtió en el único gremio del Frente de Unidad Docente Bonaerense que no aceptó el ofrecimiento oficial.

Por su parte, AMET, SADOP, SUTEBA y UDOCBA dieron su conformidad al acuerdo, lo que permitió cerrar la negociación salarial por mayoría. Sin embargo, la medida de fuerza de la FEB podría afectar el dictado de clases en los establecimientos educativos donde los docentes adhieran a la protesta.

¿En qué consiste el aumento salarial?

La propuesta del Ejecutivo bonaerense establece un incremento del 3% para octubre y otro 3% para noviembre, ambos calculados sobre los salarios de septiembre.

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El primer aumento se abonará con los haberes de octubre, que se percibirán en noviembre, mientras que el segundo se cobrará en diciembre.

Además, el Gobierno provincial se comprometió a reabrir las negociaciones paritarias en diciembre de 2026, con el objetivo de volver a evaluar la situación salarial antes de finalizar el año.

El incremento alcanzará a todos los trabajadores docentes comprendidos en el acuerdo, incluidos aquellos representados por la FEB.

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Los motivos del rechazo

Desde la conducción del sindicato señalaron que la oferta salarial resulta insuficiente para recuperar el poder adquisitivo de los docentes, especialmente frente al incremento del costo de vida.

Olivera explicó que la decisión fue tomada después de realizar consultas en distintos puntos de la provincia y recordó que el último aumento salarial había sido percibido en agosto.

Entre los principales reclamos, la organización también mencionó la sobrecarga de tareas administrativas, el deterioro de las condiciones laborales y la necesidad de una mayor inversión educativa.

Asimismo, exigió al Gobierno nacional la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y manifestó su preocupación por los recursos destinados al Instituto de Previsión Social (IPS) y al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

En paralelo, el acuerdo paritario incorpora herramientas para simplificar determinadas tareas escolares, como la implementación optativa del Boletín Digital y nuevos sistemas de registro de asistencia.

Una nueva interrupción de clases en la provincia

La medida se producirá apenas una semana después del paro docente del jueves 15 de octubre, cuando los sindicatos reclamaron la reapertura de las negociaciones salariales.

Si bien cuatro de las cinco organizaciones que integran el Frente aceptaron la nueva propuesta, la FEB decidió continuar con las protestas al considerar que el incremento no responde a las necesidades del sector.

En consecuencia, las escuelas bonaerenses podrían registrar una nueva jornada de clases afectadas este jueves, dependiendo del nivel de adhesión de los trabajadores.

Mientras tanto, las familias deberán permanecer atentas a la confirmación de la segunda fecha de huelga, que todavía no fue anunciada.