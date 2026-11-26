La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires retomará este jueves, a partir de las 12:00, el tratamiento del proyecto de ley para regular las apuestas online y combatir la ludopatía. La sesión, que había comenzado durante la noche del miércoles, quedó suspendida luego de que los bloques no lograran ponerse de acuerdo sobre el texto que debía llegar al recinto.

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El oficialismo buscará conseguir la aprobación de la iniciativa para que pueda ser tratada posteriormente por el Senado bonaerense y convertirse en ley durante la misma jornada.

La discusión se produjo después de varias horas de negociaciones entre los distintos espacios políticos, que intentaron unificar los proyectos y dictámenes presentados en comisión para alcanzar una propuesta de consenso.

Uno de los principales obstáculos fue la presentación de una nueva versión del proyecto minutos antes del inicio de la sesión. Desde el PRO cuestionaron los tiempos para analizar el documento y advirtieron que contenía 39 modificaciones respecto de uno de los dictámenes anteriores.

El proyecto apunta a establecer un marco integral para regular el funcionamiento de las plataformas de apuestas online y fortalecer los mecanismos de prevención y control del juego compulsivo.

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Uno de los principales objetivos es proteger a niños, niñas y adolescentes frente al crecimiento de las apuestas digitales, una problemática que genera preocupación por sus consecuencias sociales, económicas y familiares.

La propuesta también contempla herramientas para controlar a las empresas que operan en el mercado, combatir las plataformas ilegales y establecer mecanismos de asistencia y prevención para las personas afectadas por la ludopatía.

Sin embargo, todavía existen diferencias sobre los mecanismos de financiamiento, los controles y los fondos destinados a atender las consecuencias del juego problemático.

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El debate legislativo también estuvo atravesado por el reclamo de representantes de la Iglesia, que mantuvieron reuniones con distintos sectores políticos para solicitar avances en la regulación de las apuestas online.