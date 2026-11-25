La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires realiza hoy su última sesión ordinaria del año. El temario reúne más de 100 expedientes en áreas como salud, discapacidad, ambiente y Justicia. Algunos proyectos ya cuentan con media sanción del Senado.

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Entre las iniciativas que llegan al recinto está la creación de la figura de cuidadores permanentes para chicos institucionalizados que carecen de tutela parental y no pueden acceder a una adopción. También se prevé tratar la adhesión a la ley nacional de cardiopatías congénitas, que apunta a fortalecer la detección temprana con controles prenatales.

El bloque oficialista busca incorporar sobre tablas una propuesta para regular los casinos online. La iniciativa impulsada por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto necesita el respaldo de dos tercios para avanzar por esa vía. Su incorporación depende del acuerdo entre los bloques.

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