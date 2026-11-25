Las dificultades para acceder a las prestaciones médicas del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) afectan a una gran parte de sus afiliados en la provincia de Buenos Aires. Según una encuesta de la consultora La Marquilla, el 68,2% tuvo problemas para recibir alguna prestación durante el último año, mientras que el 62,3% debió afrontar gastos de su bolsillo por servicios que esperaba que cubriera la obra social.

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El relevamiento se realizó entre el 16 y el 19 de noviembre y expuso complicaciones para conseguir turnos, acceder a medicamentos y sostener tratamientos médicos. Además, el 54,2% de los afiliados consultados aseguró que tuvo que postergar, interrumpir o abandonar alguna atención médica debido a las dificultades para obtener cobertura.



Entre los principales inconvenientes mencionados aparecen los problemas para conseguir turnos con especialistas, señalados por el 45,2% de los encuestados. Le siguen las dificultades para acceder a medicamentos (28,8%) y a estudios de diagnóstico (21,5%).



El impacto también se refleja en la economía de los jubilados. El 36,2% tuvo que comprar medicamentos por su cuenta, el 26,6% pagó consultas médicas y el 16,2% afrontó gastos por estudios. A su vez, cerca de cuatro de cada diez afiliados necesitaron ayuda de familiares para cubrir gastos de salud, conseguir turnos o trasladarse.

El informe también identificó diferencias entre las distintas regiones de la provincia. En la Tercera Sección Electoral, que comprende distritos del sur del conurbano, el 79,9% de los afiliados manifestó haber tenido problemas para acceder a prestaciones.

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En el interior bonaerense, en tanto, el 70,5% tuvo que pagar de su bolsillo algún servicio que esperaba que cubriera PAMI. Además, el 58,2% declaró dificultades para recibir atención médica y el 49,7% postergó, interrumpió o abandonó una consulta o tratamiento.



Otro dato que refleja las complicaciones en esa región es que el 30,4% debió trasladarse a otra localidad para recibir atención, mientras que el 23,4% interrumpió un tratamiento por no encontrar alternativas a través de la obra social.

Las dificultades también alcanzan a la atención de urgencias. El 51,8% de los consultados consideró que tuvo que esperar demasiado para recibir asistencia y el 31% terminó recurriendo a un servicio privado.

La encuesta también reflejó un deterioro en la confianza de los afiliados. El 48% manifestó que no confía en que PAMI pueda brindarle atención cuando la necesite.

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Los resultados se conocen en medio del recambio de autoridades del organismo dispuesto por el Gobierno nacional, que desplazó a sus principales responsables y designó una nueva conducción.