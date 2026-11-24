El proyecto que busca regular las aplicaciones de delivery y transporte en la provincia de Buenos Aires obtuvo dictamen favorable en la comisión de Legislación General del Senado bonaerense, pero su tratamiento en el recinto quedará postergado al menos hasta marzo de 2027 por falta de acuerdos políticos y de los votos necesarios para aprobarla.

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Conocida como la “Ley Rappi”, la iniciativa crea el Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales, como lo son Uber, Cabify, Didi, Rappi y Pedidos Ya, para lograr fijar un marco regulatorio en territorio bonaerense sin definir de manera cerrada el vínculo contractual.

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El despacho salió adelante con los seis votos del peronismo y el rechazo de los bloques opositores, un escenario que deja al oficialismo sin los dos tercios requeridos para habilitar su debate en la sesión de esta semana o en una eventual convocatoria extraordinaria.

Entre las modificaciones incorporadas figuran sanciones para las empresas que incumplan la normativa, consideradas infracciones si no adhieren al Registro de Trabajo, no entregan información al Ejecutivo, no garantizan transparencia algorítmica, no contratan seguros o no implementan paradores públicos y seguros.

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