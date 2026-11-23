Una nueva resolución impulsada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires generó una fuerte polémica en el sector privado.

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Mediante la Resolución N° 260/2026, la gestión de Axel Kicillof dispuso que, a partir de enero de 2027, todos los empleadores bonaerenses con personal en relación de dependencia, sin distinción de tamaño ni rubro, deberán presentar mensualmente una declaración jurada a través del Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.).

La normativa exige detallar los montos abonados en concepto de salarios, el esquema de control de jornadas laborales, los recibos de haberes y los comprobantes bancarios de acreditación de sueldos, entre otra documentación respaldatoria. Ante el inminente inicio del cronograma, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) solicitaron formalmente la suspensión de la medida.

De acuerdo a lo que advirtió la CAC, la resolución provincial contradice lo dispuesto por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada este año. Dicha ley modificó el articulo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que la registración ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resulta suficiente a todos los efectos, prohibiendo expresamente a otras jurisdicciones exigir requisitos adicionales.

Las entidades, señalaron que la obligación crea “una segunda ventanilla” que replica información ya declarada ante el Estado nacional, generando nuevas contingencias sancionatorias e incrementando los costos administrativos, con un impacto crítico sobre las pymes que cuentan con menor estructura operativa.

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Por su parte la SRA, cuestionó la multiplicación de cargas burocráticas en un contexto donde se requiere incentivar la producción y la generación de empleo formal, remarcando que la fiscalización provincial debe ejercerse sin trasladar sobrecostos permanentes a las empresas.

Y a pocas semanas de que la resolución entre en vigencia en enero de 2027, el Ministerio de Trabajo bonaerense aún no ha emitido una respuesta pública frente a los pedidos de reconsideración presentados por las cámaras empresariales.

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