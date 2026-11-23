El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a impulsar una modificación del Código de Aguas para flexibilizar las restricciones a las construcciones en zonas costeras. La propuesta forma parte del proyecto de Presupuesto 2027 y busca habilitar determinadas instalaciones no permanentes en sectores donde actualmente rige una prohibición.

Ads

La iniciativa está contemplada en el artículo 60 del expediente y plantea modificar la Ley 12.257, que regula la protección, conservación y manejo de los recursos hídricos en territorio bonaerense.

Actualmente, la normativa prohíbe el loteo y la edificación en una franja de 150 metros cercana al océano Atlántico, además de establecer restricciones sobre los médanos y las cadenas de médanos que llegan hasta el mar.

Con el cambio propuesto, se permitirían construcciones de carácter no permanente, removibles y compatibles con la protección ambiental, en el sector comprendido entre los 100 y los 150 metros de la línea de ribera.

Entre las instalaciones que podrían quedar habilitadas se encuentran cabañas de madera, puestos desmontables y otras estructuras que puedan retirarse sin dejar construcciones definitivas sobre la arena. Desde el sector turístico sostienen que la modificación permitiría regularizar determinadas actividades que actualmente se desarrollan en algunos puntos de la costa.

Ads

Tras la presentación de los principales lineamientos del Presupuesto 2027, la Ley Impositiva y el Financiamiento por parte del ministro de Economía bonaerense, Pablo López, se espera que los proyectos comiencen a debatirse próximamente en la Legislatura.

Ads