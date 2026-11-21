Un grave accidente de tránsito se registró durante la noche del viernes en la Ruta Provincial 11, donde un hombre de 68 años perdió la vida luego de que la camioneta en la que viajaba se despistara, volcara y terminara envuelta en llamas. El episodio ocurrió en jurisdicción de General Lavalle, a pocos kilómetros de San Clemente del Tuyú.

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El siniestro tuvo lugar alrededor de las 23.20, a la altura del kilómetro 306, cuando una Jeep Renegade perdió el control por circunstancias que todavía se intentan determinar. Tras salir de la calzada, el vehículo volcó sobre el cantero central y posteriormente se incendió.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia encontraron el cuerpo sin vida del conductor a pocos metros del rodado. La víctima fue identificada como Omar Pedro Pérez, de 68 años y oriundo de Quilmes.

En tanto, una mujer de aproximadamente 60 años que viajaba como acompañante fue asistida por personal sanitario y trasladada inconsciente al Hospital de San Clemente del Tuyú. Las primeras informaciones indicaban que había sufrido heridas de gravedad.

Sin embargo, una actualización publicada este sábado por un medio de la región señaló que la mujer también habría fallecido después de su ingreso al centro asistencial, por lo que el número de víctimas fatales podría ascender a dos.

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En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, efectivos policiales y personal médico, que llevaron adelante las tareas de asistencia y extinción del incendio.

De acuerdo con los primeros informes de la Policía Vial, la ruta se encontraba mojada y la visibilidad era reducida al momento del accidente. No obstante, todavía no se estableció si esas condiciones fueron determinantes en la pérdida de control del vehículo.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del fiscal Mario Pérez. La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo y se realizan las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del siniestro.

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Las autoridades buscan determinar qué provocó el despiste de la camioneta y las circunstancias en las que se produjo el posterior vuelco e incendio.