El Partido de Mar Chiquita será escenario este sábado y domingo, de 12:00 a 20:00, de la Expo Fly Fishing Agua Salada, una propuesta destinada a difundir la pesca con mosca en ambientes marinos. El evento se desarrollará en el Centro de Atención al Visitante del Balneario Parque Mar Chiquita, con actividades abiertas al público.

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Durante ambas jornadas habrá charlas y demostraciones a cargo de especialistas y referentes del sector. Además, los asistentes podrán observar el trabajo de atadores, que exhibirán sus técnicas y creaciones, y recorrer stands de expositores y artistas vinculados a la disciplina.

El organizador del encuentro, Nadir Dupuy, destacó el enfoque deportivo y conservacionista de la actividad: “La pesca con mosca no deja de ser una modalidad diferente de la pesca. Tiene un condimento muy atractivo, deportivamente hablando, porque te pone en contacto constante con la naturaleza. No es para menospreciar otras modalidades, pero el pescador con mosca viene a pasar el día pescando, no a matar peces. Nosotros devolvemos los pescados, no venimos a consumir, sino a pasar el día y a practicar este deporte de forma recreativa”.

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Por su parte, la secretaria de Ambiente local, Lucía Bogarín, resaltó el acompañamiento institucional a la iniciativa y su relación con el cuidado del entorno natural. “La Secretaría tiene hace un tiempo el trabajo de empezar a explorar sobre nuevos eventos y nuevos proyectos que le dan también relevancia a los servicios ecosistémicos que tienen nuestros recursos naturales. El gran impulsor de esta iniciativa fue Nadir, que es el pionero de esto y es la persona que ha estado minuto a minuto intensamente pidiendo que suceda. Yo le quiero agradecer a él porque es la persona que estuvo todo el tiempo en contacto con la Secretaría”, expresó.

Asimismo, Bogarín remarcó la importancia de promover prácticas sustentables dentro del área protegida: “Creemos que las políticas públicas forman parte también de esto, de poder fortalecer estos eventos y así también fortalecer el desarrollo de la pesca deportiva. Es importante aclarar que es en el marco de la reserva natural y destacando que la pesca con mosca es una actividad de sostenibilidad”.

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