El Gobierno de la provincia de Buenos Aires introdujo modificaciones en el Programa de Prevención Social y de Promoción de la Persona con Discapacidad, con el objetivo de flexibilizar las condiciones administrativas y facilitar el funcionamiento de las instituciones que reciben financiamiento estatal.

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La modificación fue dispuesta por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Uno de los principales puntos de la nueva normativa está relacionado con la administración de las subvenciones. Hasta ahora, los saldos no ejecutados podían generar mayores exigencias administrativas para las instituciones. Con el nuevo esquema, se reconoce la posibilidad de que los establecimientos no utilicen la totalidad de los recursos asignados y mantengan un remanente de hasta el 15%, que deberá justificarse en la rendición del mes posterior.

La medida establece, además, una distinción entre esos fondos no ejecutados y los ahorros. Estos últimos continuarán requiriendo una planificación y autorización previa del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Según los fundamentos de la resolución, el objetivo es evitar cargas administrativas desproporcionadas ante situaciones habituales en la ejecución de los recursos.

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La reforma incorpora modificaciones en la duración de los acuerdos entre el Ministerio y las instituciones participantes. A partir de ahora, la cartera provincial podrá prorrogar los convenios por un período igual al de su vigencia original, mediante una decisión unilateral. La intención es evitar que los establecimientos deban repetir todo el procedimiento administrativo para continuar prestando servicios, aunque se mantendrán los controles sobre la documentación que deba estar vigente y actualizada.

Por otra parte, se modificó el mecanismo para rescindir los acuerdos. Las partes podrán comunicar la decisión mediante una nota enviada al domicilio electrónico declarado en el convenio, además de los canales que ya estaban previstos. El plazo de notificación será de 30 días.

El Programa de Prevención Social y de Promoción de la Persona con Discapacidad está destinado a acompañar a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad y promover su autonomía e inclusión social.

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Entre los espacios contemplados se encuentran hogares, centros de día, talleres protegidos de producción, propuestas de participación en actividades ecuestres y dispositivos de apoyo para la vida en comunidad.

La normativa también actualiza los modelos de convenios de cooperación que el Gobierno bonaerense suscribe con municipios, instituciones de la sociedad civil y entidades religiosas.

Los acuerdos que ya se encuentran vigentes podrán incorporarse al nuevo esquema mediante un acta de adhesión, que permitirá dejar constancia de la aceptación de las modificaciones.

De esta manera, la Provincia busca simplificar los procedimientos administrativos vinculados con el financiamiento de estos espacios y garantizar la continuidad de los servicios destinados a personas con discapacidad.