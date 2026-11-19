Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires propone que el Estado provincial garantice la limpieza, descontaminación, saneamiento y restauración básica de los inmuebles o espacios donde se hayan cometido femicidios. La iniciativa, identificada con el expediente D-2157/26-27, busca evitar que los familiares y convivientes de las víctimas deban afrontar las consecuencias materiales del crimen en sus viviendas.

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La propuesta establece que las intervenciones tendrán como objetivo principal eliminar los residuos biológicos y otros elementos contaminantes derivados del hecho violento. De esta manera, se busca restablecer las condiciones mínimas de higiene, salubridad y habitabilidad de las propiedades afectadas.

Asimismo, el texto parlamentario plantea la necesidad de resguardar la integridad emocional y psicológica de los allegados de las víctimas, evitando que deban exponerse a los rastros físicos y las secuelas materiales que dejan estos crímenes en el ámbito doméstico.

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De aprobarse, la iniciativa establecería un mecanismo de asistencia estatal para que la recuperación de los espacios afectados no recaiga sobre los familiares y convivientes, quienes además deben atravesar las consecuencias personales y emocionales de la violencia sufrida por sus seres queridos.

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