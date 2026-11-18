La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la venta, la publicidad y la distribución del gel neutro Sanicol en todo el país. La medida también impide ofrecerlo en plataformas de venta en línea y abarca todos los lotes, tamaños y vencimientos. La Disposición 7368/2026 se publicó el miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial.

Ads

Puede interesarte

La investigación comenzó cuando el Hospital Penna, donde el gel se usaba para realizar ecografías, notificó una posible contaminación. Al día siguiente, el Hospital Muñiz reportó una sospecha similar en otro lote. Ante esos avisos, la ANMAT ordenó suspender la fabricación, la venta y la distribución del gel y retirar del mercado los lotes que aún estaban dentro de su vida útil.

Los análisis que presentó Alcofrac confirmaron la presencia de bacterias del complejo Burkholderia cepacia en cinco lotes. Todas las muestras analizadas superaron los límites microbiológicos establecidos. El organismo también comprobó que el envase promocionaba el gel para ultrasonido, un uso que su registro como cosmético no autorizaba.

Qué encontró la inspección en la planta

Ads

En la planta de la localidad bonaerense de 9 de Abril, los inspectores detectaron fallas en el circuito de agua desmineralizada que podían favorecer la contaminación. También encontraron que faltaban registros de controles microbiológicos y documentación sobre la elaboración, el envasado y la liberación de lotes.

La suspensión preventiva alcanza a la fabricación, el envasado y el acondicionamiento de cosméticos y seguirá vigente hasta que la ANMAT verifique que la planta cumple con las buenas prácticas de fabricación. El organismo también abrió un sumario sanitario contra Alcofrac y quien ejerce su dirección técnica.

Ads