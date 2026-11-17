La comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de Diputados bonaerense emitió dictámenes sobre el proyecto de ley que busca regular las apuestas online, a su vez busca restringir la publicidad y establecer controles sobre las plataformas.

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A su vez el tratamiento de la iniciativa logró quórum, luego de que la semana pasada no se llegara a este y ahora deberá pasar por las comisiones de Presupuesto y Legislación General con la intención de poder llegar al recinto la próxima semana.

Esta propuesta contempla medidas para impedir que los menores accedan a las apuestas, a su vez busca acompañar a los adultos que atraviesan situaciones de ludopatía y también combatir el juego ilegal.

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Además, la iniciativa establece la creación de fondos destinados a políticas de salud mental y asistencia, y al desarrollo de clubes y entidades deportivas, financiados con aportes de las empresas operadoras.

Posterior a la reunión entre los legisladores bonaerenses, la titular de la comisión, Micaela Olivetto, destacó que se consiguió el quórum y el dictamen para continuar el tratamiento. El proyecto que ella impulsa fue aprobado en general con modificaciones, aunque sigue habiendo discusión respecto de los fondos, pero en un gesto al Gobierno provincial, se incluyó el Fondo de Progreso e Inclusión Social (Fopis).

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De acuerdo a lo que explicó la impulsora del proyecto, las principales diferencias planteadas durante el debate estuvieron vinculadas con el financiamiento y el abordaje de las apuestas ilegales, aunque aseguró que existe acuerdo sobre las medidas de prevención, las restricciones publicitarias y la protección de menores.

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Con tres dictámenes emitidos, el proyecto continuará su recorrido en las comisiones de Presupuesto y Legislación General. Sus impulsores esperan completar ese trámite en los próximos días para de esta manera habilitar su tratamiento en el recinto provincial, a pesar de las pocas sesiones que restan en el año.

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