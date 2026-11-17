El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense puso en marcha un plan de refinanciación para quienes obtuvieron un crédito de Buenos Aires CREA. El programa, lanzado en julio de 2022, financia obras de reforma, refacción y ampliación de viviendas.

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La cartera que conduce Silvina Batakis impulsó la medida tras detectar un aumento sostenido de la morosidad desde abril y recibir pedidos de refinanciación. Los tres esquemas amplían el plazo de devolución en un 50% para bajar el importe mensual de las cuotas.

Qué opciones ofrece el plan

Tres o más cuotas consecutivas adeudadas. La extensión del plazo se calcula sobre las cuotas vencidas y las que todavía no vencieron. Se elimina el 100% de los intereses punitorios y el 80% de los moratorios.

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Una o dos cuotas adeudadas. Se amplía el plazo de devolución y se elimina el 80% de los intereses moratorios.

Pagos al día. La ampliación del plazo se aplica sobre las cuotas que quedan por pagar.

Cómo solicitar la refinanciación

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Los interesados deben escribir a [email protected] y completar el formulario de adhesión que recibirán por correo electrónico. La misma casilla está habilitada para consultas.