La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) cerró la primera etapa de su plan especial de pagos con 91.678 consolidaciones de deuda tributaria de familias, comercios y empresas. Más de 21 mil se registraron durante los últimos dos días del tramo.

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El pago al contado fue la modalidad más elegida, con 62.619 operaciones, equivalentes al 68,3% del total. Otras 20.101 se formalizaron en seis cuotas y 8.958 en tres.

El organismo puso en marcha el régimen para facilitar la regularización antes de fin de año. Estar al día con el fisco provincial será un requisito para acceder a las bonificaciones impositivas previstas para 2027. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, señaló que parte de las deudas se acumuló en un período de caída del consumo y de dificultades para afrontar los pagos.

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Hasta el 27 de noviembre, la bonificación es del 35% al contado, del 15% en tres cuotas y del 10% en seis. Entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, los porcentajes serán del 30%, el 10% y el 5%, respectivamente. Del 12 al 31 de diciembre, se mantendrá el 30% para el pago al contado. Las bonificaciones respetan el capital original de la deuda.

El régimen incluye deudas de Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Se pueden incorporar obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 y también deudas de 2026, salvo las de Sellos de ese año. La adhesión se realiza en el sitio oficial de ARBA (web.arba.gov.ar).

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