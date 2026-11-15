A dos días de la explosión e incendio que sacudieron a Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, MetroGAS anunció la habilitación de canales exclusivos de atención para los vecinos afectados por el siniestro, que dejó una persona fallecida, numerosos heridos y daños materiales en viviendas y comercios.

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La empresa informó que continúa trabajando en la recuperación de los servicios mediante cuadrillas especialmente destinadas al sector, en coordinación con las autoridades municipales. Las tareas se desarrollan de manera progresiva y bajo condiciones de seguridad, mientras permanecen las restricciones en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el incidente.

Durante este domingo, las autoridades redujeron a 50 metros a la redonda el área que continúa interdicta, una decisión que permitirá ampliar los trabajos técnicos y avanzar con la reconexión del gas en los domicilios afectados.

En paralelo, algunos residentes comenzaron a regresar a sus hogares desde el sábado. Sin embargo, el retorno no será inmediato para todas las familias, ya que dependerá de las inspecciones correspondientes y de la autorización de los organismos responsables.

Con el objetivo de ofrecer respuestas individualizadas, MetroGAS habilitó el correo electrónico [email protected], que ya se encuentra operativo para recibir consultas de los damnificados.

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Además, desde este lunes 16 de noviembre estará disponible la línea telefónica (011) 4309-1075, que funcionará de lunes a viernes, en días hábiles, entre las 8.30 y las 17.30.

La compañía también comunicó que mantiene el acompañamiento a los trabajadores afectados por el episodio y a sus familiares. La asistencia contempla atención médica, contención psicológica, alojamiento, traslados y respaldo económico para facilitar la permanencia de sus allegados cerca de los pacientes.

El incidente ocurrió el viernes 13 de noviembre, cuando una máquina tuneladora utilizada durante trabajos de renovación de redes dañó una cañería de distribución de gas. La rotura provocó una fuga y, posteriormente, una fuerte explosión que desencadenó un incendio de importantes dimensiones.

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El estallido se registró en las inmediaciones de Enrique del Valle Iberlucea y Coronel Fray Luis Beltrán, una zona urbana donde la emergencia obligó a evacuar viviendas y desplegar un amplio operativo de bomberos, personal sanitario y equipos de Defensa Civil.

Según los reportes difundidos durante el fin de semana, el episodio dejó una persona muerta y alrededor de 30 heridas, varias de ellas con quemaduras de gravedad. También se registraron daños estructurales en propiedades cercanas, lo que motivó inspecciones y trabajos de remoción de escombros.

La fuga de gas pudo ser controlada durante la madrugada del sábado, después de varias horas de intervención técnica. Una vez interrumpido el escape, los bomberos lograron extinguir las llamas y comenzaron las tareas de enfriamiento y evaluación de daños.

Mientras avanza la investigación judicial para determinar las responsabilidades y las circunstancias que provocaron la explosión, los vecinos reclaman garantías de seguridad, asistencia y soluciones para las pérdidas sufridas.

La recuperación de la zona continuará de manera gradual, con prioridad en la seguridad de los residentes, la evaluación de las estructuras dañadas y la normalización de los servicios esenciales.