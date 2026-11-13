Una persona murió, 30 resultaron heridas y otras dos permanecen desaparecidas como consecuencia de la explosión e incendio provocados por la rotura de un caño de gas hoy en el partido bonaerense de Lanús. El hecho ocurrió durante trabajos de renovación de redes realizados por una empresa contratada por MetroGAS y derivó en una investigación judicial por la presunta demora en comunicar la fuga. La fiscal interviniente ordenó la demora de dos directivos de la distribuidora.

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Según informó la Municipalidad de Lanús mediante un comunicado, el alerta al Sistema de Emergencias Municipal ingresó a las 10:52, cuando se notificó una explosión en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. A partir de ese momento, se activó el protocolo de crisis y se desplegaron dotaciones de Bomberos, Defensa Civil y equipos de las áreas de Salud, Desarrollo Social y Seguridad.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, en el lugar trabajaba la firma tercerizada Exgadet, contratada por MetroGAS para realizar tareas de renovación de redes. Durante una maniobra, una máquina tuneladora perforó una cañería de la red de distribución. Sin embargo, según lo señalado por el vocero de la distribuidora, la rotura se habría producido a las 09:44, más de una hora antes del aviso recibido por las autoridades municipales.

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Desde el Ejecutivo comunal indicaron que, tras dañar el conducto, los operarios habrían informado el incidente únicamente al servicio de emergencias interno de la compañía, sin dar aviso inmediato a las autoridades municipales ni a Defensa Civil. Esa demora habría impedido que se realizara una evacuación preventiva del perímetro antes de la explosión.

Ante esta situación, la fiscal que interviene en la causa dispuso la demora de dos directivos de MetroGAS, en el marco de la investigación sobre las circunstancias del hecho y la presunta responsabilidad por la falta de comunicación oportuna.

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El parte sanitario difundido por el municipio confirmó que una persona murió en el lugar y que continúa la búsqueda de dos vecinos cuyo paradero todavía se desconoce.

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Además, un total de 30 personas fueron asistidas y trasladadas por el sistema de emergencias local. Siete de ellas permanecen internadas en estado grave: seis fueron derivadas al Hospital Evita y una al Hospital Narciso López. Otras 13 continúan en observación, aunque fuera de peligro, mientras que las 10 restantes recibieron el alta médica.

En cuanto al operativo desplegado en la zona, las autoridades confirmaron que todos los residentes de las viviendas linderas fueron evacuados.

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El foco ígneo se encontraba controlado por los bomberos, aunque los equipos aguardaban que la empresa prestataria concretara el corte total del suministro de gas en el sector para extinguir las llamas por completo.

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Una vez asegurada la zona, se prevé avanzar con los peritajes y la evaluación estructural de los daños ocasionados por la explosión.