La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que este viernes 13 de noviembre vence el plazo para acceder a los mayores descuentos de su plan especial de regularización de deudas, que contempla bonificaciones de hasta el 40% para los contribuyentes que decidan ponerse al día.

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La medida alcanza a vecinos de Mar del Plata y de toda la provincia que registren obligaciones tributarias pendientes. Quienes cancelen sus deudas al contado podrán obtener un descuento del 40%, mientras que aquellos que opten por tres cuotas accederán a una bonificación del 20% y quienes elijan seis cuotas tendrán una reducción del 15%.

El programa continuará vigente hasta el 31 de diciembre, aunque los beneficios disminuirán progresivamente. Desde el sábado 14 hasta el 27 de noviembre, las bonificaciones serán del 35% para pagos al contado, del 15% en tres cuotas y del 10% en seis cuotas.

Posteriormente, entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, los descuentos se reducirán al 30% para quienes cancelen en un solo pago, al 10% en tres cuotas y al 5% en seis. Finalmente, del 12 al 31 de diciembre se mantendrá una bonificación del 30%, únicamente para pagos al contado.

El régimen permite regularizar deudas correspondientes a Ingresos Brutos, Sellos, Impuesto Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

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Podrán incorporarse obligaciones vencidas o generadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso aquellas que se encuentren en instancia judicial, prejudicial o bajo fiscalización. También se admitirán deudas correspondientes a 2026, con excepción de las vinculadas al Impuesto de Sellos.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el objetivo es facilitar la regularización de las obligaciones antes de que termine el año y permitir que más contribuyentes puedan acceder a los beneficios impositivos previstos para 2027.

En ese sentido, señaló que estar al día con los impuestos provinciales será una condición necesaria para acceder a las bonificaciones del próximo año, que también tendrán en cuenta el historial de cumplimiento de cada contribuyente.

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Para quienes necesiten financiar sus deudas en un plazo mayor, el organismo mantiene disponibles sus planes habituales, que contemplan hasta 60 cuotas.

La adhesión se realiza de manera completamente digital, sin necesidad de concurrir a una oficina. Los interesados pueden consultar sus deudas, seleccionar el impuesto correspondiente y elegir la modalidad de pago desde el sitio oficial www.arba.gov.ar/nuevoplandepagos.

De esta manera, este viernes representa la última oportunidad para acceder a la bonificación máxima del 40%, antes de que comience una nueva etapa con descuentos menores.