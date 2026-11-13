Una fuerte explosión seguida de un incendio se registró en Remedios de Escalada, partido de Lanús, luego de que una máquina dañara un caño de gas durante tareas de mantenimiento. El episodio provocó un importante despliegue de Bomberos, Policía y personal de emergencias.

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El hecho ocurrió en la intersección de las calles Beltrán e Iberlucea, donde trabajadores realizaban tareas de renovación de la red de distribución de gas cuando se produjo el incidente.

Según informó la empresa Metrogas, una máquina que operaba en el lugar dañó accidentalmente una de las cañerías, lo que provocó una explosión y el posterior incendio.

Ante la magnitud del episodio, varias dotaciones de Bomberos acudieron al lugar para combatir las llamas, mientras que personal policial y equipos de emergencias médicas desplegaron un operativo para garantizar la seguridad en la zona.

En paralelo, Defensa Civil inició la evacuación preventiva de las viviendas cercanas al punto de la explosión, con el objetivo de resguardar a los vecinos ante los riesgos derivados del incendio y de una posible fuga de gas.

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El siniestro generó preocupación en el sector, mientras los equipos especializados trabajaban para controlar la situación y evitar que el fuego afectara otras propiedades.

Hasta el momento, se informó de la existencia de 2 personas heridas, mientras continúa el operativo de emergencia y se esperan nuevos detalles sobre las consecuencias del incidente.

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