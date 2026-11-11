El papa León XIV llegó a la Basílica de Luján para celebrar su última misa en la Argentina, en el marco del cierre de su visita apostólica al país. La jornada convocó a una multitud de fieles que se acercaron para recibir al Sumo Pontífice y participar de la ceremonia religiosa.

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A su llegada, el Papa recorrió parte del predio a bordo del papamóvil, desde donde saludó a las personas que aguardaban su presencia. Luego, continuó el trayecto caminando entre la gente, en un gesto de cercanía con los presentes.

Durante el recorrido, León XIV saludó a los fieles, se acercó a las familias y bendijo a varios niños. Las imágenes del encuentro reflejaron la emoción de quienes tuvieron la oportunidad de verlo de cerca en una de las jornadas más significativas de su paso por la Argentina.

La celebración en la Basílica de Luján representa uno de los momentos centrales de su agenda antes de abandonar el país. El templo, considerado uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina, fue el escenario elegido para esta despedida.

Una vez finalizada la misa, el Papa partirá rumbo a Perú, donde desarrollará la tercera etapa de su viaje apostólico por la región.

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