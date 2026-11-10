Escuelas bonaerenses: limitan el uso de celulares y avanzan con nuevas medidas para mejorar la convivencia escolar
Las nuevas normativas establecen restricciones al uso de dispositivos digitales durante las clases, crean un programa para prevenir la violencia digital y suman herramientas para promover el bienestar socioemocional de los estudiantes. Las medidas alcanzan a establecimientos públicos y privados de todos los niveles educativos.
La provincia de Buenos Aires oficializó tres leyes que introducen cambios en el sistema educativo, con el objetivo de regular el uso de pantallas, prevenir situaciones de violencia digital y fortalecer la convivencia escolar. Las disposiciones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial y alcanzan a instituciones de gestión estatal y privada.
Las nuevas medidas buscan dar respuesta a problemáticas cada vez más presentes en las aulas, vinculadas tanto al uso de celulares y dispositivos tecnológicos como a los conflictos que se trasladan al ámbito virtual y las dificultades relacionadas con el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes.
Uno de los principales cambios apunta a regular la utilización de dispositivos digitales durante la jornada escolar. La normativa establece que los estudiantes de nivel primario y secundario podrán utilizar pantallas únicamente con fines pedagógicos.
De esta manera, queda restringido el uso personal de celulares y otros dispositivos durante las actividades escolares, salvo que exista un requerimiento o una autorización explícita del docente para desarrollar una propuesta educativa.
La medida alcanza a todas las escuelas bonaerenses, tanto públicas como privadas, y busca reducir las distracciones en el aula, favorecer la concentración y promover un uso responsable de la tecnología.
Además, la legislación incorpora entre sus objetivos la concientización sobre los posibles riesgos y efectos nocivos de la exposición a pantallas durante la infancia.
Otra de las iniciativas oficializadas es la creación del Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, denominado Programa EMA. La propuesta apunta a generar entornos digitales seguros y brindar herramientas para prevenir, detectar y abordar situaciones de violencia que involucren a estudiantes.
Entre las problemáticas contempladas se encuentran el acoso virtual, las amenazas, las extorsiones, el control de la actividad en internet, el acceso no autorizado a dispositivos y cuentas, el robo de información personal y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
También se incluye la producción y distribución de material de abuso sexual infantil mediante herramientas de inteligencia artificial y otras tecnologías.
El programa involucra a estudiantes, docentes, equipos directivos, personal no docente y familias, con la intención de que la prevención y el abordaje de estas situaciones sean una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa.
El tercer eje de las modificaciones está relacionado con la incorporación del bienestar socioemocional y afectivo como parte de los objetivos de la educación bonaerense.
La Ley 15.676 modifica la Ley Provincial de Educación N° 13.688 e incorpora herramientas específicas para trabajar las emociones, los vínculos y la convivencia en los distintos niveles educativos.
La Provincia avanza en una agenda que combina educación digital, prevención de las violencias y acompañamiento emocional de los estudiantes.