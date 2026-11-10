La provincia de Buenos Aires oficializó tres leyes que introducen cambios en el sistema educativo, con el objetivo de regular el uso de pantallas, prevenir situaciones de violencia digital y fortalecer la convivencia escolar. Las disposiciones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial y alcanzan a instituciones de gestión estatal y privada.

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Las nuevas medidas buscan dar respuesta a problemáticas cada vez más presentes en las aulas, vinculadas tanto al uso de celulares y dispositivos tecnológicos como a los conflictos que se trasladan al ámbito virtual y las dificultades relacionadas con el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes.

Uno de los principales cambios apunta a regular la utilización de dispositivos digitales durante la jornada escolar. La normativa establece que los estudiantes de nivel primario y secundario podrán utilizar pantallas únicamente con fines pedagógicos.

De esta manera, queda restringido el uso personal de celulares y otros dispositivos durante las actividades escolares, salvo que exista un requerimiento o una autorización explícita del docente para desarrollar una propuesta educativa.

La medida alcanza a todas las escuelas bonaerenses, tanto públicas como privadas, y busca reducir las distracciones en el aula, favorecer la concentración y promover un uso responsable de la tecnología.

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Además, la legislación incorpora entre sus objetivos la concientización sobre los posibles riesgos y efectos nocivos de la exposición a pantallas durante la infancia.

Otra de las iniciativas oficializadas es la creación del Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, denominado Programa EMA. La propuesta apunta a generar entornos digitales seguros y brindar herramientas para prevenir, detectar y abordar situaciones de violencia que involucren a estudiantes.

Entre las problemáticas contempladas se encuentran el acoso virtual, las amenazas, las extorsiones, el control de la actividad en internet, el acceso no autorizado a dispositivos y cuentas, el robo de información personal y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

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También se incluye la producción y distribución de material de abuso sexual infantil mediante herramientas de inteligencia artificial y otras tecnologías.

El programa involucra a estudiantes, docentes, equipos directivos, personal no docente y familias, con la intención de que la prevención y el abordaje de estas situaciones sean una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa.

El tercer eje de las modificaciones está relacionado con la incorporación del bienestar socioemocional y afectivo como parte de los objetivos de la educación bonaerense.

La Ley 15.676 modifica la Ley Provincial de Educación N° 13.688 e incorpora herramientas específicas para trabajar las emociones, los vínculos y la convivencia en los distintos niveles educativos.

La Provincia avanza en una agenda que combina educación digital, prevención de las violencias y acompañamiento emocional de los estudiantes.