La visita del papa León XIV a la Argentina tiene este lunes uno de sus momentos destacados en el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde Abel Pintos ofrecerá un show para el pontífice y la comunidad de la institución. “Es muy emocionante. Esta es la casa de quienes lo reciben. Yo tengo la oportunidad de cantar para el papa y compartir con ellos”, expresó el artista en la previa.

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El músico también encargó tres guitarras acústicas para la ocasión: una será entregada a León XIV, otra quedará en la institución y la tercera será para el propio cantante.

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El Papa llegó al Cottolengo a bordo del papamóvil, desde donde saludó a las personas que lo esperaban detrás de las vallas. En el lugar fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien le regaló un mate, junto al diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani.

La actividad forma parte de la segunda jornada de la visita papal, que comenzó el domingo con un encuentro en el Palacio Libertad junto al presidente Javier Milei. Allí, León XIV llamó a reconocer a quienes piensan distinto, reclamó una economía al servicio de las personas y planteó la necesidad de establecer límites al poder.

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, una multitud se reúne desde temprano en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en Palermo, donde el pontífice encabezará una misa. Cientos de fieles pasaron la noche en la zona para conseguir un lugar cerca de la celebración.

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Fuente: Infobae

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