El Ministerio de Trabajo bonaerense dispuso que los empleadores deberán informar los salarios pagados y el método de control de la jornada laboral a través de una declaración jurada digital. La medida se estableció mediante la Resolución 260/2026, firmada por el ministro Walter Correa y publicada el viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial.

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El trámite se realizará en el Portal de Trabajo, a través del Sistema de Trabajo Digital Bonaerense (SITRADIB). El formulario, denominado F.U.T.U.R.O., será obligatorio a partir del período de enero de 2027.

A quiénes alcanza y qué deberán presentar

La obligación comprende a los empleadores con domicilio legal o fiscal en la provincia, a quienes sean titulares o exploten establecimientos en territorio bonaerense y a quienes tengan personal que trabaje allí.

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La declaración deberá indicar el período de liquidación, el total de los salarios abonados, los conceptos remunerativos y no remunerativos, los importes netos y el sistema utilizado para registrar la jornada. También deberán adjuntarse los recibos de sueldo y los comprobantes de acreditación bancaria.

Si existen acuerdos individuales o colectivos sobre jornadas, compensación de horas extra, bancos de horas o descansos compensatorios, deberán declararse y acompañarse con la documentación correspondiente.

Qué controlará la Provincia

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El Ministerio busca verificar el pago de los haberes, el cumplimiento de los horarios y los descansos mínimos antes de realizar inspecciones presenciales. La falta de presentación, la entrega de información falsa o los incumplimientos laborales que se comprueben podrán dar lugar a sanciones.