El Gobierno de la provincia de Buenos Aires habilitó un nuevo asistente virtual para que los conductores puedan consultar sus multas de tránsito directamente desde WhatsApp. La herramienta, denominada Asistente Virtual de Infracciones BA, permitirá verificar infracciones, conocer el estado de las actas y generar cupones de pago sin necesidad de realizar trámites presenciales.

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La iniciativa fue aprobada por el Ministerio de Transporte bonaerense y funcionará como un canal complementario al sitio web oficial de consulta de infracciones. El servicio estará disponible durante las 24 horas, los 365 días del año.

El sistema operará exclusivamente a través de WhatsApp Business y estará asociado a un número telefónico oficial de la Provincia, verificado por Meta.

La herramienta utilizará los datos del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), donde se encuentran registradas las actas, su estado administrativo y los dispositivos habilitados para constatar las infracciones.

De esta manera, los conductores podrán realizar consultas desde sus celulares sin tener que ingresar a distintas plataformas o acercarse a una dependencia administrativa. Para acceder al asistente virtual los bonaerenses deberán comunicarse al 221 309-5014.

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Una vez iniciado el contacto, deberán seguir las instrucciones del asistente e ingresar el DNI o el dominio del vehículo para conocer si existen infracciones registradas.

Uno de los puntos centrales de la disposición tiene que ver con la seguridad de los usuarios. El asistente oficial no solicitará contraseñas, claves personales, códigos de verificación ni datos bancarios o financieros.

El único dato necesario para realizar la consulta será el DNI o la patente del vehículo. De manera opcional, se podrá proporcionar una dirección de correo electrónico para recibir el acta o el cupón de pago.

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Desde el Gobierno bonaerense remarcaron que el acceso a la herramienta será difundido únicamente mediante canales oficiales, con el objetivo de evitar suplantaciones de identidad y posibles maniobras fraudulentas.

Además, la información personal deberá ser tratada de acuerdo con la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales.

La normativa también establece que las respuestas que brinde el asistente tendrán carácter informativo y orientativo. Esto significa que la herramienta no reemplazará los procedimientos administrativos ni modificará el derecho de defensa de aquellas personas que sean señaladas como presuntas infractoras.

La Provincia busca agilizar las consultas vinculadas con las multas de tránsito y ampliar los canales digitales de atención ciudadana, en un contexto en el que cada vez más trámites se trasladan a plataformas virtuales.