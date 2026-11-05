Desde este viernes 6 de noviembre comenzará un período de seis días consecutivos sin atención presencial en las sucursales del Banco Provincia en territorio bonaerense.

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La medida responde a la coincidencia de distintos feriados y jornadas especiales. El cronograma comenzará con el Día del Trabajador Bancario, continuará durante el fin de semana y se extenderá por los feriados establecidos con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

De esta manera, este jueves 5 será la última oportunidad para realizar trámites presenciales antes de la interrupción de la actividad. La atención en el Banco Provincia se normalizará el jueves 12 de noviembre.

La interrupción de la atención responde a cinco motivos distribuidos en seis jornadas:

Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario. No habrá actividad en las entidades financieras de todo el país.

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Sábado 7 y domingo 8: cierre habitual por el fin de semana.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional dispuesto por la visita del papa León XIV.

Martes 10 de noviembre: feriado bancario establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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Miércoles 11 de noviembre: feriado provincial por la visita del Pontífice. El Banco Provincia confirmó que permanecerá cerrado.

En el caso de las entidades privadas todavía no estaba confirmada la interrupción de la atención durante el miércoles 11, por lo que se recomienda consultar el cronograma de cada banco.

A pesar del cierre de las sucursales, los usuarios podrán continuar utilizando los canales digitales para realizar buena parte de sus operaciones habituales.

Entre los servicios que permanecerán disponibles se encuentran: Transferencias bancarias; pago de servicios e impuestos; consulta de saldos y movimientos; operaciones mediante home banking y aplicaciones móviles; compras con tarjetas de débito y crédito; pagos a través de billeteras virtuales; y extracciones de efectivo en cajeros automáticos.

También se recomienda anticipar los retiros de dinero en efectivo para evitar inconvenientes ante una mayor demanda de los cajeros automáticos durante las jornadas sin atención presencial.

La seguidilla de cierres no será la última interrupción de la actividad bancaria durante noviembre. El lunes 23 también será feriado bancario nacional por el traslado de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

Por eso, quienes necesiten realizar trámites que requieran atención por ventanilla deberán tener en cuenta el calendario para evitar demoras.

Así, entre feriados, asuetos y fines de semana, noviembre tendrá un calendario bancario atípico que obligará a los usuarios a reorganizar pagos, extracciones y gestiones presenciales.