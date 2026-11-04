El gobernador Axel Kicillof encabezará este miércoles una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista bonaerense para avanzar en la organización interna y comenzar a discutir la estrategia electoral hacia 2027. La convocatoria se realizará en La Plata, en medio de diferencias entre los sectores del peronismo provincial.

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Uno de los ejes será el debate sobre las reglas de competencia electoral, que incluye la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la posibilidad de modificar la legislación para permitir nuevas reelecciones de los intendentes.

Este último reclamo fue impulsado nuevamente por jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce Kicillof. La propuesta mantiene diferencias con el sector que responde a Sergio Massa, que se opone a habilitar otro mandato para los actuales intendentes.

La agenda también contempla la designación de las autoridades de las 45 secretarías del Consejo Provincial y de las vicepresidencias primera y segunda, además de la convocatoria al Congreso Provincial, máxima autoridad partidaria. Los dirigentes analizarán, asimismo, la situación política, económica y social.

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Como paso previo, Kicillof y Máximo Kirchner se reunieron el martes por la noche en la Gobernación para acordar detalles del encuentro. Participaron la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto al jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y el legislador provincial Facundo Tignanelli.

Según trascendió, la conversación se extendió durante unas dos horas y transcurrió en buenos términos. El intercambio permitió avanzar en la estructura partidaria y abrir una discusión sobre el escenario nacional.

El acercamiento abrió una instancia de diálogo entre el kicillofismo y La Cámpora, aunque siguen pendientes las diferencias por la conducción y el rumbo político del peronismo.

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