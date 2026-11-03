El Senado de la provincia de Buenos Aires tratará este jueves el proyecto que propone crear una empresa de participación estatal mayoritaria para producir medicamentos e insumos sanitarios. La iniciativa forma parte de la agenda de salud del gobierno de Axel Kicillof y apunta a reducir los costos de abastecimiento del sistema público.

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La propuesta contempla la conformación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima cuyo capital estará integrado en un 99% por el Estado provincial. El porcentaje restante podrá quedar en manos de actores públicos o privados.

Entre sus funciones estarán la investigación, el desarrollo, la producción, la compra, la venta y la distribución de medicamentos. También podrá elaborar vacunas, equipamiento médico, ingredientes farmacéuticos activos e insumos odontológicos.

El objetivo es priorizar la provisión a hospitales provinciales y municipales, con la intención de disminuir los gastos de adquisición y la dependencia de proveedores privados.

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El proyecto llegará al recinto con el rechazo anunciado de Unión y Libertad, el PRO, La Libertad Avanza y Hechos–UCR Identidad. Esas bancadas cuestionan el impacto fiscal, la ampliación de la estructura estatal y los fundamentos para crear una nueva empresa.

La integración sanitaria seguirá en discusión

Mientras avanza la iniciativa farmacéutica, el proyecto de integración del sistema de salud bonaerense, conocido como SIPBA, continuará en comisión. La propuesta será girada a Presupuesto para incorporar aportes de los senadores.

Las objeciones también surgieron dentro del peronismo. El Frente Renovador y el kirchnerismo trasladaron los planteos de intendentes que advierten sobre las obligaciones económicas y administrativas que el texto impone a los municipios.

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Uno de los principales cuestionamientos apunta al artículo 43, que establece la equiparación de los salarios de los médicos municipales con las paritarias provinciales. Los jefes comunales señalan que la iniciativa no precisa cómo se financiará ese gasto.

También genera reparos la obligación de informar al Consejo Regional de Salud y al Congreso Provincial de Salud cuando una comuna decida utilizar otras modalidades de contratación o pagar remuneraciones superiores a las previstas.

Otro punto de discusión es la prioridad que tendrán los municipios incorporados a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud para acceder a fondos sanitarios provinciales y nacionales.

Los intendentes reclaman que la distribución de esos recursos contemple el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y que la ley defina con mayor claridad los criterios para asignar las partidas.