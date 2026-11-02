La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) reglamentó el procedimiento para aplicar la exención del Impuesto a los Automotores correspondiente al ejercicio fiscal 2026 para las empresas prestatarias del servicio regular de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano.

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La medida establece cómo se implementará el beneficio contemplado en el artículo 183 de la Ley Impositiva 2026 y determina un mecanismo de coordinación entre ARBA y el Ministerio de Transporte provincial para identificar a las empresas y unidades alcanzadas.

Según la normativa, el Ministerio de Transporte deberá enviar mensualmente al organismo recaudador la información de los colectivos incluidos en el beneficio. Los datos deberán contemplar el dominio de cada vehículo, el CUIT de las empresas prestatarias que sean titulares o adquirentes de las unidades y la fecha en que cada colectivo fue incorporado al servicio público.

A partir de esa información, ARBA analizará los registros y determinará si corresponde otorgar o denegar la exención impositiva.

Uno de los principales aspectos de la reglamentación es que las compañías de transporte alcanzadas no tendrán que iniciar gestiones directamente ante ARBA para acceder al beneficio.

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El procedimiento se realizará exclusivamente a partir de la información que proporcione el Ministerio de Transporte bonaerense, a través del sistema de intercambio de datos disponible en el sitio oficial del organismo recaudador.

De esta manera, la administración provincial centralizará la identificación de los vehículos beneficiados y la aplicación de la exención.

La normativa también contempla situaciones en las que exista más de un responsable del pago del impuesto sobre una misma unidad. En esos casos, el beneficio se reconocerá únicamente a quienes cumplan con las condiciones establecidas por la Ley Impositiva y en la proporción que corresponda.

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La resolución establece que, cuando un colectivo ya se encontraba afectado al servicio público antes del 1° de enero de 2026, la exención se reconocerá desde el comienzo de ese año.

La medida se enmarca en la política tributaria provincial para el ejercicio 2026 y busca instrumentar la exención del Impuesto Automotor prevista para las empresas que prestan servicios regulares de transporte público urbano y suburbano de jurisdicción bonaerense.