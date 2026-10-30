Un joven de 25 años murió tras recibir una puñalada en el tórax durante una discusión ocurrida en una vivienda de la calle 25 al 4100, en Miramar. Por el homicidio, la Policía aprehendió a un sospechoso de 18 años, señalado como el presunto autor de la agresión.

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De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima mantuvo una acalorada discusión con otras dos personas en el interior del inmueble en un episodio que ocurrió ayer. En ese contexto, uno de los involucrados le habría asestado una puñalada en el pecho y luego escapó junto a una mujer.

Tras el ataque, allegados trasladaron al joven en un vehículo particular al Hospital Municipal Marino Cassano. Allí, el personal médico de guardia realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró salvarle la vida. El fallecimiento fue constatado cerca de las 19:30 del jueves.

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A partir de las instrucciones de la Justicia, efectivos de la SubDDI de Miramar y personal de la comisaría local desplegaron un operativo de búsqueda para dar con los involucrados. El procedimiento terminó con la aprehensión del sospechoso de 18 años en la intersección de avenida 23 y calle 24.

La causa quedó a cargo de la UFI Descentralizada de Miramar, bajo la dirección del fiscal Rodolfo Moure. El funcionario dispuso la realización de la autopsia y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº44 de Batán, acusado del delito de homicidio.

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La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque y establecer la posible participación de otras personas en el hecho.

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