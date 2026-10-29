Los peajes en las estaciones de Uribelarrea, de la ruta nacional 205, e Hinojo, en las 226, duplicaron su valor luego de un ajuste de tarifas aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad. En otros tramos de la 226 y en las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas también hubo incrementos, pero mucho menores.

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La concesionaria CORRESUR, que comenzó a operar oficialmente el 1 de julio, precisó que el incremento es elevado porque ya terminaron la primera etapa de obras de mantenimientos comprometidas.

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A la vez, CORRESUR informó que en las estaciones de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, y a las estaciones de Cañuelas, El Dorado y Vasconia, se aplicó solo el incremento trimestral previsto originalmente en el contrato que del 0,86%.

CORRESUR hizo una aclaración importante: “Los valores informados corresponden a la modalidad TelePASE. Para quienes utilicen el pago electrónico manual, se aplicará la tarifa correspondiente a esa modalidad, equivalente al doble de la tarifa TelePASE”.

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