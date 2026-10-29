El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante noviembre. La medida fue oficializada mediante el Decreto 1296/2026, publicado en el Boletín Oficial, y su liquidación estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Ads

Puede interesarte

El refuerzo se abonará en su totalidad a quienes tengan ingresos previsionales iguales o inferiores al haber mínimo garantizado. Para las personas que superen ese importe, el adicional será proporcional hasta alcanzar un total de $514.158,46, equivalente a la mínima más el bono.

Para calcular el monto correspondiente, se sumarán todas las prestaciones previsionales que cobre una misma persona, en lugar de considerar cada beneficio por separado.

La normativa establece que las prestaciones deberán encontrarse vigentes durante el mes de liquidación. Además, el bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no se computará para otros conceptos.

Ads

En noviembre, los haberes previsionales tendrán un aumento del 1,9% por la actualización por inflación. Con ese ajuste, los montos quedarán de la siguiente manera, antes de sumar el refuerzo que corresponda:

Jubilación mínima: $444.158,46.

$444.158,46. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77.

$355.326,77. Pensiones no contributivas (PNC): $310.819,42.

$310.819,42. Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22.

ANSES pagará el adicional junto con las prestaciones de noviembre.

Ads