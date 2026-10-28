El Gobierno de la provincia de Buenos Aires trabaja en un proyecto de ley para regular e inspeccionar el trabajo mediante plataformas digitales, con foco en las condiciones laborales de repartidores y choferes.

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El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, dio a conocer la iniciativa durante la jornada “Trabajo decente, plataformas e informalidad”, realizada el martes en el auditorio de FOETRA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante su intervención, el funcionario destacó que la gestión de Axel Kicillof busca desarrollar herramientas para proteger los derechos de quienes trabajan a través de aplicaciones y combatir la precarización laboral.

Uno de los puntos abordados fue la situación económica de los trabajadores del sector. La diputada provincial Ana Luz Balor afirmó que el 70% tiene deudas superiores a $900.000 y planteó la necesidad de establecer una regulación que preserve sus derechos.

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Por su parte, el diputado nacional Hugo A. Moyano cuestionó la reforma laboral del Gobierno nacional y defendió las facultades de fiscalización de la Provincia, que, según señaló, cuentan con respaldo de la Suprema Corte bonaerense.

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, también participó del encuentro y sostuvo que las políticas públicas deben garantizar la protección laboral frente a los cambios tecnológicos.

La jornada reunió a representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), legisladores y dirigentes sindicales de los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la economía del conocimiento.

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El debate puso el foco en la inspección laboral y las condiciones de seguridad e higiene, en una actividad atravesada por la expansión de las aplicaciones digitales. El proyecto se encuentra en elaboración, según lo informado durante el encuentro.