Axel Kicillof desarrollará este martes una agenda de actividades en General Villegas y Rivadavia, con foco en educación, infraestructura y gestión municipal. En el primer distrito estará acompañado por el intendente Gilberto Alegre, mientras que en Rivadavia participará junto a Juan Alberto Martínez.

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La jornada comenzará a las 11 en General Villegas, con la inauguración de la ampliación de la Escuela Secundaria N.º 9 y la entrega de netbooks. A las 13.15, el gobernador recorrerá la obra del Centro Universitario.

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Más tarde, a las 13.50, encabezará la inauguración de la refacción integral de la Escuela Primaria N.º 1, también con entrega de computadoras. En esa actividad se firmará, además, un convenio con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) para ampliar y refaccionar el centro de atención primaria de la salud (CAPS) del barrio FONAVI.

La agenda continuará en Rivadavia, donde Kicillof tiene previsto llegar a las 16.10. Allí se entregarán escrituras, netbooks e insumos del área de Ambiente de la Provincia. También se firmarán convenios para ampliar el frigorífico municipal y el Centro Universitario Puentes.

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