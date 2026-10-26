Carlos Bianco: “Que la gente no llegue a fin de mes significa que empeoró su calidad de vida”
El ministro de Gobierno bonaerense cuestionó la pérdida de empleo y el aumento de los gastos cotidianos desde la asunción de Javier Milei.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó el impacto económico de las políticas del Gobierno nacional y advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida. Según señaló, desde la asunción de Javier Milei se perdieron 437 mil empleos registrados y cerraron más de 32.200 empresas.
Bianco también apuntó contra el aumento de los gastos cotidianos. Afirmó que las tarifas de los servicios subieron un 108%, los alquileres más del 85% y el transporte público un 75%, incrementos que ubicó por encima de la inflación.
“Que la gente no llegue a fin de mes significa que empeoró drásticamente su calidad de vida”, sostuvo. En ese sentido, mencionó la reducción del consumo de alimentos como leche, carne y yerba, la pérdida de empleo y de cobertura médica, y el uso de ahorros y endeudamiento para afrontar los gastos corrientes.
Por otra parte, el funcionario felicitó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por el resultado electoral y destacó los vínculos comerciales, diplomáticos e históricos entre ambos países. Según indicó, se comunicó con el embajador brasileño en Argentina para transmitir las felicitaciones en nombre de la Provincia.