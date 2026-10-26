El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó el impacto económico de las políticas del Gobierno nacional y advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida. Según señaló, desde la asunción de Javier Milei se perdieron 437 mil empleos registrados y cerraron más de 32.200 empresas.

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Bianco también apuntó contra el aumento de los gastos cotidianos. Afirmó que las tarifas de los servicios subieron un 108%, los alquileres más del 85% y el transporte público un 75%, incrementos que ubicó por encima de la inflación.

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“Que la gente no llegue a fin de mes significa que empeoró drásticamente su calidad de vida”, sostuvo. En ese sentido, mencionó la reducción del consumo de alimentos como leche, carne y yerba, la pérdida de empleo y de cobertura médica, y el uso de ahorros y endeudamiento para afrontar los gastos corrientes.

Por otra parte, el funcionario felicitó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por el resultado electoral y destacó los vínculos comerciales, diplomáticos e históricos entre ambos países. Según indicó, se comunicó con el embajador brasileño en Argentina para transmitir las felicitaciones en nombre de la Provincia.

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