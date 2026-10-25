El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois encabezaron el cierre del foro Hacia un nuevo Plan de Desarrollo Humano Integral, realizado en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde cuestionaron al gobierno de Javier Milei.

Ads

Durante el encuentro, Grabois lanzó duras críticas contra el Presidente y lo definió como “una figura excepcional” y “un influencer del mal”. En ese sentido, afirmó: “Es lo que en el Apocalipsis denominan un falso profeta”.

El dirigente social también cuestionó lo que consideró prácticas autoritarias del Gobierno. “Estamos en un gobierno autoritario, represor, que persigue opositores, colectivos minoritarios. Hay un abuso permanente de poder que no podemos naturalizar”, sostuvo.

La actividad fue impulsada por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (DHI), presidida por el economista y diputado nacional Itai Hagman, quien presentó su libro Perspectivas estratégicas para el Desarrollo Humano Integral de la Argentina.

La participación de Kicillof y Grabois se produjo una semana después de que ambos recorrieran el barrio popular La Cava, en San Isidro, donde dialogaron con vecinos sobre políticas de integración sociourbana y obras de infraestructura pendientes. También visitaron a familias beneficiarias de programas habitacionales y espacios comunitarios.

Ads

De la recorrida participaron la diputada nacional y exsecretaria de Integración Sociourbana Fernanda Miño, junto con referentes barriales. Durante la actividad, analizaron la continuidad de trabajos que quedaron paralizados y las intervenciones destinadas a mejorar las condiciones habitacionales y el acceso a servicios básicos.

Ads