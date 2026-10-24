El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, recorrió en Necochea, junto al intendente Arturo Rojas, los avances de la construcción de la nueva Casa de la Provincia y cuestionó la paralización de la obra pública nacional.

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La nueva Casa de la Provincia se desarrolla en un edificio de dos plantas que contará con instalaciones sanitarias, eléctricas y termomecánicas, además de trabajos exteriores de parquización, solados y equipamiento urbano.

El espacio reunirá delegaciones del Registro de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS), la obra social IOMA y los ministerios de Trabajo y de Mujeres y Políticas de Género, con el objetivo de centralizar distintos servicios y facilitar los trámites de los vecinos.

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Durante la recorrida, Katopodis destacó la función de estas instalaciones y afirmó: “Este edificio va a ser un lugar para que los vecinos accedan a distintos servicios y hagan sus trámites provinciales en un mismo lugar. Ya terminamos 24 obras como esta, para seguir construyendo un Estado provincial más cercano y eficiente”.

El ministro también contrapuso la política de infraestructura del gobierno bonaerense con la situación de la obra pública nacional. En ese sentido, destacó la inversión en la estación transformadora de Necochea, a la que consideró una obra estratégica para el desarrollo de la ciudad y de Quequén.

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“En un contexto de abandono de la obra pública nacional, la Provincia sigue planificando y trabajando en infraestructura como la estación transformadora, clave para Necochea y Quequén, para impulsar nuevas inversiones, fortalecer el puerto y generar desarrollo. Ese es el compromiso de Axel Kicillof con los bonaerenses”, sostuvo Katopodis.

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Como parte de su agenda en Necochea, Katopodis y la comitiva se trasladaron al camping de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), donde se desarrolló el Encuentro Provincial de Jóvenes de la FACEPT. La actividad reunió a estudiantes de séptimo año próximos a recibirse como técnicos agropecuarios. La jornada estuvo orientada al intercambio de proyectos y a la elección de autoridades del consejo federado de la organización.

Tras compartir el encuentro, el ministro valoró la participación de los jóvenes y el papel de las instituciones educativas rurales. “Estuve escuchándolos y conociendo sus proyectos. Las escuelas CEPT son su segunda casa, me decían. En tiempos donde lo comunitario se pone en cuestión, su pasión, su identidad y sus ganas de participar dan mucha esperanza”, expresó.

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