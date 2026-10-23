El hito se celebró este jueves durante el Encuentro Bonaerense Emprendedor, realizado en City Bell, La Plata, con la participación del gobernador Axel Kicillof y autoridades del Banco Provincia.

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Durante la jornada, se reconoció a Marta Ferzzola, una emprendedora de Navarro que recibió el crédito número 500.000 para mejorar las capacidades de su lavadero industrial.

Kicillof destacó el rol de la banca pública en el financiamiento de proyectos productivos y sostuvo que los microcréditos permiten a trabajadores independientes adquirir maquinaria, vehículos y equipamiento para fortalecer sus emprendimientos. También cuestionó la política económica del Gobierno nacional y planteó la necesidad de impulsar la producción, el empleo y el consumo interno.

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Según informó la entidad, en los últimos seis años se otorgaron más de 260.000 préstamos por un total de $1,5 billones, el doble de los créditos entregados durante los 11 años anteriores. Los fondos permitieron financiar la compra de insumos, mercadería y equipamiento para actividades comerciales, productivas, agropecuarias y de servicios.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, afirmó que la herramienta busca ampliar las oportunidades de crecimiento en los 135 municipios bonaerenses. Por su parte, el titular de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento, señaló que durante este período se duplicó la cantidad de clientes y se mantuvieron costos financieros que, según indicó, están entre los más bajos del mercado.

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El encuentro reunió a trabajadores independientes de distintos municipios que desarrollan emprendimientos individuales y asociativos. También participaron autoridades provinciales, representantes del Banco Provincia y funcionarios municipales.

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