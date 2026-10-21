Cuatro yeguas de polo murieron luego de ser alcanzadas por un rayo mientras participaban de una práctica, en la cancha numero 6 del Jockey Club de San Isidro. El hecho tuvo lugar durante una tormenta, y pese a que no se registraron personas heridas, un petisero tuvo que ser trasladado a un sanatorio cercano por precaución.

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El predio funciona dentro del lugar donde se encuentra el Hipódromo de San Isidro, y los animales se encontraban atados a un poste, a la espera de comenzar el entrenamiento cuando una descarga de electricidad impactó sobre un cable de acero y los mató en el acto.

De acuerdo a los testimonios de los testigos, además de las cuatro yeguas muertas, otras dos cayeron al suelo aunque lograron recuperarse. A su vez, el petisero, quien se encarga del cuidado, alimentación, higiene y entrenamiento diario de los caballos, fue impulsado unos tres metros por la fuerza del rayo. Si bien estaba bien, fue trasladado a un sanatorio por precaución.

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