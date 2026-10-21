La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó la denominada Ley Ema, una normativa destinada a prevenir y abordar la violencia digital en las escuelas. En la misma jornada, también convirtió en ley un proyecto que regula el uso de celulares y otros dispositivos con pantallas en los establecimientos educativos de nivel secundario, tanto públicos como privados.

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La Ley Ema establece un conjunto de medidas para promover una ciudadanía digital segura, prevenir situaciones de acoso y brindar herramientas a las instituciones educativas para actuar ante casos de violencia en entornos virtuales. Entre sus principales disposiciones se encuentran la incorporación de contenidos obligatorios en las currículas, la capacitación docente y la actualización de los protocolos de intervención.

La iniciativa surgió a partir del caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que murió en agosto de 2024, luego de que se difundiera sin su consentimiento un video íntimo en su entorno escolar. Su madre, Laura Sánchez, impulsó distintas acciones para evitar que otras familias atraviesen situaciones similares. Ese trabajo dio origen a la Guía Ema y, posteriormente, al proyecto legislativo, elaborado con la participación de colectivos y especialistas.

Entre las medidas previstas, se incluye la enseñanza obligatoria de contenidos vinculados con el consentimiento, la privacidad, el uso crítico de la tecnología y los derechos digitales. También contempla la formación obligatoria de los docentes y la actualización de los protocolos escolares para intervenir ante situaciones de acoso.

La normativa amplía, además, el abordaje de la violencia digital para incluir la difusión no consentida de material íntimo, la sextorsión, la denominada pornovenganza, el ciberbullying, el hostigamiento y los discursos de odio misóginos en internet.

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En paralelo, la Legislatura bonaerense aprobó un proyecto para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos con pantallas durante la jornada escolar en el nivel secundario.

La norma establece que los estudiantes podrán llevar sus celulares a las escuelas, pero no podrán utilizarlos durante las horas de clase, salvo en situaciones contempladas por la ley. Las excepciones incluyen actividades con fines pedagógicos, siempre que el uso del dispositivo esté expresamente autorizado por el docente, y necesidades específicas vinculadas con la salud de los estudiantes.

El objetivo es promover un uso responsable de la tecnología y evitar que los dispositivos interfieran en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

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Con esta sanción, la regulación se extiende al nivel secundario y se articula con la Ley provincial N.º 15.534, que contempla restricciones al uso de dispositivos digitales en las escuelas primarias bonaerenses.

La aprobación de ambas iniciativas representa un avance legislativo en el abordaje de los desafíos que plantean las tecnologías digitales dentro y fuera de las aulas. Las medidas apuntan a reforzar el cuidado de los adolescentes y promover entornos educativos más seguros, con herramientas de prevención e intervención frente a situaciones que afectan la convivencia y el bienestar de la comunidad escolar.