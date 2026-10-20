El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó una nueva normativa para la habilitación de centros privados de salud mental y atención de consumos problemáticos, con el objetivo de actualizar las condiciones de funcionamiento y fortalecer la supervisión de estos establecimientos.

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La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial, introduce nuevos requisitos sanitarios, edilicios y organizativos que deberán cumplir las instituciones dedicadas a brindar este tipo de asistencia.

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud bonaerense reemplaza las disposiciones complementarias establecidas en 2021 y busca adecuar los servicios a un modelo de atención integral, interdisciplinaria y comunitaria.

Qué cambia con la nueva normativa

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Entre las principales modificaciones se encuentran la actualización de las condiciones de infraestructura, los criterios de funcionamiento y los mecanismos de fiscalización de los establecimientos.

La medida apunta a garantizar que los centros cuenten con condiciones adecuadas para brindar atención, priorizando la seguridad de los pacientes, la calidad de las prestaciones y el respeto de sus derechos.

Además, la autoridad sanitaria podrá exigir mejoras edilicias, modificaciones en el funcionamiento o medidas correctivas cuando detecte situaciones que representen un riesgo para las personas atendidas o impliquen incumplimientos de la normativa.

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Qué pasará con los establecimientos que ya están habilitados

Los centros privados que actualmente cuentan con una autorización vigente podrán continuar funcionando hasta su vencimiento, sin necesidad de realizar una nueva habilitación inmediata.

Sin embargo, al momento de solicitar la renovación deberán adaptarse a la totalidad de los nuevos requisitos establecidos por el Ministerio de Salud.

En el caso de las instituciones que ya tengan aprobado su proyecto institucional, podrán continuar con el trámite correspondiente, aunque deberán incorporar las modificaciones o presentar la documentación adicional que soliciten las autoridades.

Por otra parte, los establecimientos que todavía no hayan obtenido la aprobación de su proyecto deberán iniciar el procedimiento bajo el nuevo régimen.

Un modelo de atención basado en la inclusión y los derechos

La actualización se enmarca en la Ley Nacional de Salud Mental, la legislación sobre abordaje de consumos problemáticos y el Plan Provincial de Salud Mental 2022-2027.

Estas disposiciones promueven una modalidad de asistencia que prioriza el trabajo interdisciplinario, la integración comunitaria y la inclusión social, con especial atención a la protección de los derechos humanos.

El objetivo es avanzar hacia un sistema que no se limite al tratamiento de las enfermedades o los consumos problemáticos, sino que también contemple el acompañamiento integral de las personas.

Mayor control sobre los servicios privados

Con la implementación de estas modificaciones, la Provincia busca reforzar la fiscalización de los establecimientos y establecer criterios comunes para su habilitación.

Las autoridades sanitarias tendrán la facultad de supervisar las condiciones de atención y solicitar las adecuaciones necesarias, incluso en instituciones que ya se encuentren autorizadas.

De esta manera, el nuevo régimen pretende mejorar la calidad de los servicios de salud mental en territorio bonaerense y garantizar condiciones de atención acordes con la legislación vigente.