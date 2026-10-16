La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) postergó hasta el jueves 12 de noviembre los vencimientos de la cuota 9 del Impuesto Automotor y de la cuota 4 de los impuestos Inmobiliario Rural y Complementario.

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La medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y permite que los contribuyentes que reúnan las condiciones mantengan las bonificaciones por buen cumplimiento, que alcanzan el 10% de descuento.

ARBA recordó que las liquidaciones pueden gestionarse a través de su sitio web oficial y abonarse con tarjetas de crédito o mediante un código de pago electrónico. También está disponible Cuenta DNI: los contribuyentes pueden escanear el código QR recibido por correo electrónico para completar el pago.

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Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial pueden acercarse a las bocas de cobro de Provincia Net Pagos o a las entidades bancarias habilitadas.

La extensión de los plazos permite organizar el pago de los tributos alcanzados por la medida y conservar los beneficios previstos para quienes cumplen con sus obligaciones en las condiciones establecidas por el organismo.

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