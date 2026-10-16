ARBA postergó los vencimientos de Automotor e Inmobiliario Rural hasta el 12 de noviembre
La prórroga alcanza a la cuota 9 del Impuesto Automotor y a la cuota 4 de los impuestos Inmobiliario Rural y Complementario. El organismo habilitó distintas alternativas de pago, tanto digitales como presenciales.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) postergó hasta el jueves 12 de noviembre los vencimientos de la cuota 9 del Impuesto Automotor y de la cuota 4 de los impuestos Inmobiliario Rural y Complementario.
La medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y permite que los contribuyentes que reúnan las condiciones mantengan las bonificaciones por buen cumplimiento, que alcanzan el 10% de descuento.
ARBA recordó que las liquidaciones pueden gestionarse a través de su sitio web oficial y abonarse con tarjetas de crédito o mediante un código de pago electrónico. También está disponible Cuenta DNI: los contribuyentes pueden escanear el código QR recibido por correo electrónico para completar el pago.
Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial pueden acercarse a las bocas de cobro de Provincia Net Pagos o a las entidades bancarias habilitadas.
La extensión de los plazos permite organizar el pago de los tributos alcanzados por la medida y conservar los beneficios previstos para quienes cumplen con sus obligaciones en las condiciones establecidas por el organismo.