impuesto inmobiliario rural

ARBA mantendrá sin aumentos los próximos vencimientos de Patente e Inmobiliario
En el año sólo aplicaron una actualización acumulada del 18%, distribuida en las cuotas 2 y 3 del Inmobiliario Urbano y del Automotor.
En el año sólo aplicaron una actualización acumulada del 18%, distribuida en las cuotas 2 y 3 del Inmobiliario Urbano y del Automotor.
Esteban Area, presidente de la Sociedad Rural de Mar del Plata, manifestó que "hoy nos reuniremos los presidentes y delegados de las sociedades rurales del sudeste. Queremos que esta preocupación que tenemos los representantes de los productores, le llegue al gobierno".