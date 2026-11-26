El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo programa destinado a fortalecer a cooperativas, pequeños productores y organizaciones vinculadas a la economía social y solidaria. La iniciativa, denominada Programa de Infraestructura para Entramados Productivos, fue creada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y publicada este jueves en el Boletín Oficial.

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El objetivo central es impulsar obras de infraestructura que permitan mejorar el funcionamiento de distintas cadenas productivas y fortalecer las capacidades de las organizaciones de la agricultura familiar y del trabajo autogestionado en los distintos municipios bonaerenses.

La propuesta contempla trabajar de manera conjunta con los gobiernos locales y otras áreas de la administración provincial para identificar las necesidades de infraestructura de cada sector y desarrollar proyectos que contribuyan al crecimiento de las economías regionales.

Uno de los principales ejes del programa es promover la participación de cooperativas y federaciones de cooperativas de trabajo y de servicios públicos en la ejecución de obras de infraestructura y en la prestación de servicios en toda la provincia.

Además, se busca fortalecer las herramientas de gestión de las organizaciones y de los gobiernos municipales, con el propósito de generar mejores condiciones para el desarrollo productivo en cada región.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 861/2026, firmada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

Uno de los puntos destacados de la resolución es que la implementación del programa no implicará una erogación presupuestaria adicional para el Ministerio de Infraestructura bonaerense.

La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Territorial Sostenible, que tendrá a su cargo establecer las normas complementarias y operativas necesarias para poner en marcha la iniciativa.

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De esta manera, la Provincia busca incorporar a las organizaciones cooperativas y productivas a las políticas de infraestructura pública, con un esquema de trabajo articulado entre el Estado provincial y los municipios.