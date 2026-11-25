Los legisladores del PRO bonaerense Alejandro Rabinovich y Pablo Petrecca cuestionaron este miércoles 25 de noviembre la implementación del formulario FUTURO. Rabinovich presentó un proyecto de declaración para pedirle al gobierno de Axel Kicillof que suspenda la medida o que deje sin efecto la resolución del Ministerio de Trabajo provincial.

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El PRO sostiene que el nuevo sistema duplica la presentación de información que los empleadores ya entregan a organismos nacionales y aumenta la carga administrativa de las empresas. El bloque pidió que la Provincia coordine con la Nación para evitar la repetición de trámites.

Qué datos exige el formulario

La Resolución 260/2026 establece que deben completarlo los empleadores con domicilio legal o fiscal, establecimientos o trabajadores en la provincia de Buenos Aires. La declaración jurada se firma en el Portal de Trabajo bonaerense e incluye datos salariales, modalidades de control horario, recibos de sueldo y comprobantes de acreditación bancaria.

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La presentación será voluntaria para el período diciembre de 2026 y obligatoria a partir del período enero de 2027. El plazo vence el último día hábil del mes siguiente al informado. Según el Ministerio de Trabajo provincial, el sistema busca ordenar la información laboral y facilitar las inspecciones.

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