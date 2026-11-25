Una encuesta privada realizada entre el 16 y el 19 de noviembre reveló en la provincia de Buenos Aires que el 68,2% de los afiliados al PAMI tuvo dificultades para acceder a alguna prestación médica durante el último año, en un contexto marcado por el reciente desplazamiento de autoridades en el organismo dispuesto por el Gobierno nacional.

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El estudio mostró que el 62,3% de los consultados debió costear en forma particular servicios que deberían estar cubiertos por la obra social. La falta de respuesta del sistema impacta directamente en la continuidad sanitaria, ya que el 54,2% de los afiliados reconoció haber postergado, interrumpido o abandonado una atención médica, principalmente por las trabas para obtener turnos.

Entre los principales obstáculos, los encuestados señalaron el acceso a especialistas con el 45,2%, la provisión de medicamentos con el 28,8% y la realización de estudios de diagnóstico con el 21,5%. En la atención de urgencias, el 51,8% denunció demoras excesivas y el 31% terminó recurriendo al sector privado, un escenario en el que el 48% afirma no confiar en que el organismo pueda asistirlo cuando lo necesite.

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El traslado de costos hacia los adultos mayores se reflejó en que el 36,2% debió comprar medicamentos por su cuenta, el 26,6% pagó consultas médicas y el 16,2% costeó estudios, lo que provocó que casi cuatro de cada diez afiliados requirieran ayuda económica o logística de sus familiares.

A nivel territorial, el informe destacó una marcada disparidad, ya que mientras en la Tercera Sección Electoral, en el sur del conurbano, los problemas de acceso alcanzaron al 79,9%, en el interior provincial se registró el mayor impacto económico, donde el 70,5% tuvo que pagar prestaciones de su bolsillo, el 30,4% debió viajar a otra localidad para atenderse y el 23,4% abandonó su tratamiento por falta de alternativas.

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