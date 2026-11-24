El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una reestructuración de los créditos otorgados a través del programa Buenos Aires CREA, destinado a financiar reformas, refacciones y ampliaciones de viviendas. La decisión busca facilitar el cumplimiento de las cuotas ante el aumento de la morosidad y las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares bonaerenses.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 2071/2026 del Instituto de la Vivienda, publicada en el Boletín Oficial. El nuevo esquema contempla distintas alternativas de refinanciación de acuerdo con la situación de cada beneficiario.

Según el diagnóstico realizado por el organismo provincial, desde abril se registra un incremento sostenido de la morosidad y la incobrabilidad de los préstamos. Además, aumentaron los pedidos de facilidades de pago por parte de las familias que buscan regularizar sus deudas.

La reestructuración contempla tres grupos de beneficiarios, con condiciones diferentes para cada uno.

Quienes acumulen tres o más cuotas consecutivas impagas podrán extender el plazo de devolución del crédito en un 50%. Además, tendrán una eliminación total de los intereses punitorios y una quita del 80% de los intereses moratorios.

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En el caso de quienes adeuden una o dos cuotas, también podrán ampliar el plazo de devolución en un 50% y acceder a una reducción del 80% de los intereses moratorios.

Por su parte, quienes se encuentren al día con sus pagos también podrán incorporarse al nuevo esquema. En este caso, tendrán la posibilidad de extender un 50% el plazo de cancelación de las cuotas pendientes.

De esta manera, la Provincia busca reducir el monto de las cuotas mensuales y ofrecer mayores facilidades para sostener el cumplimiento de las obligaciones. La adhesión al programa es voluntaria y podrá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Los beneficiarios interesados deberán comunicarse por correo electrónico a [email protected], donde recibirán el formulario correspondiente para formalizar la solicitud.