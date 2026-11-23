La venta de churros en Pinamar, un clásico de todos los veranos, vive momentos de tensión. La Municipalidad de dicha localidad, decidió implementar un nuevo esquema para la venta ambulante de churros y medialunas en sus playas, que contempla la división del frente marítimo en cinco zonas y la adjudicación de permisos mediante una licitación pública.

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La medida generó cuestionamientos de Churros El Topo, una de las marcas más tradicionales y con 13 años de vida en el distrito, que advirtió que el sistema podría limitar la competencia y afectar la comercialización de sus productos.

El planteo de la empresa se dio a conocer en una serie de publicaciones en la red social X, luego de que se difundieran detalles de la Ordenanza 7336/2026 y de la Licitación Pública Nº 07/2026. En las publicaciones, la empresa señaló que con el nuevo mecanismo, cada zona tendrá un adjudicatario y que los vendedores no podrán comercializar productos de una churrería que haya obtenido la concesión en otro sector.

Este pliego establece cinco zonas independientes: Pinamar Norte, Pinamar Sur, Ostende, Valeria del Mar y Cariló. En total, se prevé habilitar a 100 vendedores ambulantes, distribuidos entre esos sectores y las concesiones tendrán vigencia hasta el 1° de noviembre de 2030 y contarán con cánones anuales establecidos en módulos municipales.

Además, se establece que ningún oferente podrá adjudicarse más de una zona, salvo que alguna quede vacante. Además, las churrerías habilitadas en Pinamar tendrán prioridad en el proceso de licitación.

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Y desde el Municipio de Pinamar sostienen que el objetivo es ordenar una actividad que durante la última temporada registró apenas 27 vendedores con permisos, frente a más de 200 que trabajaban sin autorización. Según detallaron, esa situación dificultaba los controles y generaba condiciones desiguales para quienes cumplían con los requisitos.

En este sentido, aclararon que la zonificación busca establecer responsables para cada sector, pero que no impedirá que las distintas marcas tengan presencia en todo el frente costero.

Aunque la postura de El Topo es diferente, ya que cuestionaron que los vendedores deban ser exclusivamente residentes de Pinamar, con una participación de hasta el 10% de General Madariaga, y además sostuvieron que no fue convocados para discutir alternativas al nuevo sistema.

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"Tenemos 13 años invirtiendo, creciendo y creando empleo para que te cambien las reglas de un día para el otro", expresaron desde la firma, que cuenta con seis locales en el partido de Pinamar, cinco de ellos abiertos durante todo el año, distribuidos entre Pinamar, Valeria del Mar y Cariló.

Y además, otro de los cuestionamientos apunta a que el esquema podría incorporar intermediarios en la cadena de comercialización. Según planteó la empresa, esto podría repercutir en el precio final de los productos que se venden en la playa, al no existir una relación directa entre las churrerías y los vendedores ambulantes.

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