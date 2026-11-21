Dos personas murieron esta mañana, a una semana de la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido de Lanús, y ya son cuatro las víctimas fatales del hecho. La información fue confirmada por la fiscalía, que indicó que ambas permanecían internadas en un hospital de San Justo, partido de La Matanza.

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Uno de los fallecidos tenía 33 años y era operario de una empresa tercerizada que realizaba trabajos en el lugar de la explosión. La otra víctima tenía 28 años. Según se informó, uno de los decesos se produjo durante las primeras horas de este sábado.

El hecho ocurrió hace una semana en Remedios de Escalada y provocó un incendio de grandes dimensiones. Desde entonces, varias personas permanecían internadas debido a las heridas sufridas durante el episodio.

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