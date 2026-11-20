El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof encabezó un acto en Punta Indio por el Día de la Soberanía Nacional y en su discurso remarcó: "Les recuerdo a los que están poniendo en riesgo nuestra soberanía que los argentinos no somos empanadas. Y los que se sientan empanadas, que se vayan a servirle a otros países".

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En su discurso el mandatario provincial mencionó que la soberanía "no es un discurso o algo que viene dado, es cuidar la industria, la educación pública, los recursos y el trabajo nacional y sobre todo no arrodillarse ante las imposiciones extranjeras“.

Y aseguró: "En la Provincia la defendemos todos los días representando los intereses de nuestro pueblo".

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“La mejor manera de recordar a quienes dieron su vida por la patria es volver a escribir una historia argentina que sea federal, industrial, inclusiva y profundamente soberana”, afirmó.

Posteriormente, trasladó su discurso al plano internacional y mencionó la reunión de los presidentes de Rusia, de Estados Unidos y de China que se llevó a cabo ayer en Shenzhen, China, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y mencionó que “estamos atravesando una transición y se está reconfigurando la economía mundial”.

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En este sentido mencionó que existe "una discusión acerca de quién se va a quedar con recursos estratégicos, energéticos, tierras raras, minerales utilizados para esas nuevas tecnologías".

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"Recursos naturales, industria, y conocimiento científico, y Argentina tiene hoy los tres resortes, las tres palancas de lo que se viene adelante", agregó.

Luego destacó que en nuestro país “tenemos recursos naturales valiosísimos. Tenemos capacidades científicas y tecnológicas que la verdad resaltan a escala planetaria. Tenemos industria nacional con una tradición, con una formación, con empresarios, con trabajadores, con parques industriales”.

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“Estamos ventajosamente posicionados ante el mundo que se viene“, aseguró. Y agregó que por eso "la pregunta es: ¿los recursos de los argentinos, la industria de los argentinos, la ciencia y las capacidades de los argentinos, de quién son? ¿A quién van a servir?".