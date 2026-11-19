Intendentes de la Unión Cívica Radical se reunieron el miércoles en La Plata con legisladores bonaerenses de su partido para acordar qué planteos llevarán al debate del Presupuesto 2027. El principal pedido al gobernador Axel Kicillof es que garantice un monto fijo para los distritos y les permita definir el destino de esos recursos.

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El Ejecutivo bonaerense incluyó en el proyecto de Ley de Financiamiento, que prevé tomar deuda por 1.000 millones de dólares, la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad. La propuesta destina a ese fondo el 8% del endeudamiento. Los intendentes piden que la partida municipal se financie por fuera de ese endeudamiento y quede disponible para distintas necesidades de cada distrito.

El Foro de Intendentes de la UCR sostiene que los aportes provinciales para seguridad llevan 15 meses sin actualizarse. El intendente de Balcarce, Esteban Reino, afirmó que su municipio absorbe el 70% de los costos en ese rubro y pidió que se salden las deudas de IOMA y del Instituto de Previsión Social. Los jefes comunales también reclamaron una actualización de los aranceles de la obra social bonaerense.

Los municipios advirtieron que la caída de la recaudación de tasas y de los ingresos por coparticipación complica el sostenimiento de los servicios locales. La intendenta de General Arenales, Erica Revilla, señaló que el hospital municipal es el único centro de atención del distrito y que el municipio debe mantener unos 1.300 kilómetros de caminos rurales.

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La mesa de conducción del Foro prevé volver a reunirse con los legisladores radicales para acordar una posición común sobre la distribución de los fondos antes del tratamiento del presupuesto.

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